25 milyon dolarlık yat cinayeti: Ziya Bandırmalıoğlu davasında "nefsi müdafaa" kararı
Susurluk Davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu İstanbul'da iki yıl önce 25 milyon dolarlık yat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada hayatını kaybetmışti. 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanıklara nefsi müdafaa ile öldürmek suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ziya Bandırmalıoğlu'nun ismi birçok olayla gündeme gelmişti. İşte ayrıntılar...
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