250 bin dolarlık film gibi soygun: Sahte kaza planını kameralar ortaya çıkardı
İstanbul Fatih'te çalıştığı iş yerine ait 250 bin doları döviz bürosundan alan ve "Arabayla kaza yaptım, otomobilden çalındı." diyerek çalan Hacı B.K. (31)'nın yalanı güvenlik kameraları görüntüleriyle ortaya çıktı. Şüphelinin sözde kazadan önce kardeşiyle buluşarak parayı ona verdiği tespit edildi. Hacı B.K. ve kardeşi Serkan K. (26) tutuklanırken evde bulunan 210 bin dolar sahibine geri verildi. Film senaryosu gibi hikayenin gerçek yüzü, polisin dikkati sayesinde ortaya çıktı.
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