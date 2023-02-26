250 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nden ikizleriyle sağ çıktı
Kahramanmaraş'ta en fazla can kaybının yaşandığı yerlerden biri Ebrar Sitesi... ''Depreme çok dayanıklı" denilen sitede 14 bloktan 11'i yıkıldı.. 250 kişinin öldüğü sitenin enkazınında çok az kişi sağ çıktı. 32 yaşındaki Fatma Gonca Köse ve ikiz bebekleri onlardan bazıları... Üzerlerine düşen ve kırılmayan camın oluşturduğu boşlukta hayatta kalan enne ve ikizlerinin sağlık durumu iyi...
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