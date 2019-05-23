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250 sayfalık gerekçede neler var? (YSK'nın İstanbul kararı)
23.05.2019 - 13:29

YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı. YSK'nın seçim iptaline ilişkin gerekçeli kararı 250 sayfadan oluşuyor. Gerekçede sayım döküm cetvellerindeki iddialara da yer verildi. Gerekçede, 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı, KHK'lı 6 kişinin sandık kurulu başkanı olarak atandığı bildirildi. İstanbul'da tespit edilemeyen şüpheli oy sayısını 30O binden fazla olduğu, bu sayının AKP ve CHP adayları arasındaki farktan yaklaşık 20 kat fazla olduğunun tespit edildiği bildirildi. NTV ekibinden Oğuz Haksever konuya ilişkin bilinmesi gerekenleri aktardı.

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