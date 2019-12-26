27 Aralık'ta tanıtılacak yerli otomobil ile ilgili bilinmesi gerekenler

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin yürüyen ilk ön gösterimi, yarın (27 Aralık'ta) gerçekleştirilecek. Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor. İşte yerli otomobil ile ilgili bilinmesi gerekenler...

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