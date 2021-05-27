27 Mayıs'ın acı hatıraları

Yassıada, tarihe geçen yargılamalar ve idam kararları nedeniyle karanlık günlerin sembolü olmuştu. Demokrasi tarihinde büyük yaralar açan darbenin yıl dönümünde, o zor günlerin tanıkları yaşadıklarını anlattı.
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NTV 27.05.2021 - 15:18| Son Güncelleme : 27.05.2021 - 15:26
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