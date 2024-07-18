29 kişi hayatını kaybetmişti: Gece kulübündeki yangın faciasının yeni görüntüleri
İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangından yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor. Dün ilk duruşması görülen davada 7'si tutuklu 9 sanık hakim karşısına çıkmış, iki sanık için tahliye kararı verilmişti.
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