2'si çocuk 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul'da 2'si çocuk 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğunu bir sürücü cep telefonuyla kaydetti. Çocuklar dahil hiçbirinin kaskı yoktu ve en arkada oturan kız çocuğu düşmemek için önündeki kadına sıkıca sarıldı.

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