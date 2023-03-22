2'si çocuk 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada
İstanbul'da 2'si çocuk 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğunu bir sürücü cep telefonuyla kaydetti. Çocuklar dahil hiçbirinin kaskı yoktu ve en arkada oturan kız çocuğu düşmemek için önündeki kadına sıkıca sarıldı.
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