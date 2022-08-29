3 aylık Şivava cinsi Lucy’yi böyle çaldılar

Bursa’da 3 kişi, Şivava cinsi 3 aylık bir köpeği önce sevdi, sonra da kucaklarına alıp götürdü. Gezdirmek için sokağa çıkardığı köpeğini bulamayan Aykut Altaş, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çalındığını anladı. Altaş, ‘‘Lucy, yaklaşık 20 bin TL değerinde bir köpek. Muhtemelen satmak için çaldılar. Bu videoyu izleyen yakınları lütfen bana ulaşsın. Peşlerini bırakmayacağım’’ dedi.
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DHA 29.08.2022 - 11:32| Son Güncelleme : 29.08.2022 - 11:49
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