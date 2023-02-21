3 dakika arayla iki depremin ardından havadan Antakya
Hatay'da dün akşam 3 dakika arayla meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremde hasarlı binaların bazıları yerle bir oldu. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı. NTV drone kamerası, iki depremin ardından Antakya'daki son durumu görüntüledi. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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