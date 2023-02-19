3 gün enkaz altında kalan depremzede NTV'ye anlattı: Açlıktan öleceğimizi düşündük
Kahramanmaraş'taki depremler 40 bini aşkın canın yitirilmesine neden olurken, enkaz altından kurtarılanlar yüreklere su serpti. NTV ekibinden Melike Şahin ve Cahit Kazan Hatay'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği Rönesans rezidans enkazından 3 gün sonra eşi ve 2 çocuğuyla birlikte kurtarılan Doktor Şebnem Turan Adıgüzel ile konuştu.
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