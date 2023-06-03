3 kişinin öldüğü minibüs ile otobüsün çarpıştığı kaza kamerada

Adana'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediye otobüsü ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı, 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Belediye otobüsü kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın şiddeti ve yolcuların telaşı görüldü.

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