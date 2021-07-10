3 yaşında karikatür çizmeye başladı, yurt dışından eğitim teklifi aldı
Ankara'da yaşayan Tuna Özışıklı (7), 3 yaşında izlediği tüm çizgi film karakterlerini çizmeye başladı. Çizdiği karikatürleri sosyal medya hesabında paylaşan Özışıklı, 'Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu ve 'Angry Birds', 'Buz Devri'nin yapımcısı John Cohen'den güzel yorumlar aldı. İngiltere ve Fransa'dan resim eğitimi teklifi alan Tuna Özışıklı, büyüdüğünde çizgi film yapımcısı ve oyun tasarımcısı olmak istiyor.
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NTV 10.07.2021 - 10:49| Son Güncelleme : 10.07.2021 - 10:59
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