3 yaşındaki çocuğa AVM'de köpek saldırdı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 3 yaşındaki Elif Dua Alpaydın, bir alışveriş merkezinde sahipsiz olduğu öne sürülen köpek tarafından saldırıya uğradı. Elif Dua Alpaydın ve annesi Esra Erdoğan, alışveriş yapmak için mağazaya girdi. Bu sırada koltukta köpek olduğunu gören Elif Dua, köpeği sevmek için yanına gitti. Elif Dua yaklaştığı an, koltukta duran köpek bir anda küçük kızın suratına hamle yaparak dudağının ısırdı ve patisi ile alnını çizdi. Anne Esra Erdoğan yaptığı hamle ile çocuğunu köpekten uzaklaştırırken, kızının yaralandığını gördü. Hastaneye götürülen Elif Dua, yapılan tedavi sonrasında taburcu edildi. Olay sonrası Elif Dua'nın anne ve babası, sahipsiz köpeği barındıran alışveriş merkezi ve mağaza hakkında şikayetçi oldu.
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