30 Ağustos Zaferi Yunanistan'da nasıl sansüre uğradı?
Yunanistan'ın İzmir'i işgali sanılanın aksine Yunanistan'ın her kesiminde olumlu karşılanmadı. O dönemde çıkan bazı gazetelerde işgali eleştiren haberler çıktı. Muhalefet, işgalin sona ermesi gerektiğini savundu. Tarih Profesörü Mehmet Alkan, o dönemin gazete manşetlerini ve Yunanistan'ın içinde yer alan görüşleri anlattı. (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Cahit Kazan)
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