30 yıl sonra açıldı: Ermenistan yardım TIR'larını Alican Sınır Kapısı'ndan geçirdi
Deprem sonrası tüm dünyadan Türkiye'ye yardım eli uzandı. Yardım eden ülkeler arasında Ermenistan da var. 30 yıldır kapalı olan Alican Sınır Kapısı Cumartesi sabahı açıldı ve Ermenistan 5 TIR'lık yardımı o kapıdan Türkiye'ye geçirdi. Günlerdir Türkiye'de olan kurtarma ekibi ise Adıyaman'da bir kişiyi hayata döndürdü. NTV ekibinden Merih Ak ve kameraman Burak Uygun Ermenistan'dan gelen ekip ile konuştu.
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