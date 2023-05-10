30 yıldır aynı yerde: Yol genişletildi, mezar ortada kaldı
Tokat'ta 30 yıldır dört yolun birbirine bağlandığı kavşakta bulunan tek mezar, görenlerin dikkatini çekiyor. Tarihi Niksar Ulu Camii'ni yaptıran Çepnizade Hasan Bey'in mezarı, cami yakınlarına defnedildi. Yaklaşık 30 yıl önce belediye başkanlığı tarafından yolda genişletme çalışması yaptırılan mezar, korumak maksadıyla kavşak içerisinde bırakıldı. Mahalle sakinleri arasında kepçenin mezarı kaldıramadığı rivayeti dilden dile dolaşıyor. Niksar-Ünye Karayolu üzerinde, 4 yolun birbirine bağlandığı noktada bulunan mezar görenleri şaşırtıyor.
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