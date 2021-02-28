300 dolara sahte virüs raporu (Örgüt lideri sosyal medya fenomeni çıktı)

İstanbul'da polis, sahte Corona virüs raporu hazırlayan bir suç örgütüne operasyon düzenledi. Çetenin lideri, milyonlarca takipçisi olan Gürcistan uyruklu bir sosyal medya fenomeniydi. Operasyonda, sokak ortasında doktor kılığında insanlardan sürüntü alıp sahte negatif rapor verdiği belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. 3 kişi tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV 28.02.2021 - 11:59 | Son Güncelleme : 28.02.2021 - 12:35

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