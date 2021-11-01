300 km hızla bariyere çarptı: Son anlarını kaydetti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda saatte 300 km hıza ulaşan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kaza anını sürücünün kask kamerası kaydetti. Görüntülerde 28 yaşındaki Vedat A.’nın aşırı hızlı gittiği ve hızının 297 km’ye kadar ulaştığı görülüyor. Bu hızda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpan motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti.

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 10:28 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 10:33

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