31 ilde sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından sonra hayat adeta durdu. Sokaklar boşaldı, insanlar yasağa uydu evlerine kapandı. Uymayanlara ise polis ceza kesti.
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NTV 11.04.2020 - 08:57| Son Güncelleme : 11.04.2020 - 09:15
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