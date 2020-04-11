31 ilde sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından sonra hayat adeta durdu. Sokaklar boşaldı, insanlar yasağa uydu evlerine kapandı. Uymayanlara ise polis ceza kesti.

NTV 11.04.2020 - 08:57 | Son Güncelleme : 11.04.2020 - 09:15

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