Virüsün yayılmasını önlemek için 31 ile araç giriş çıkışı yasaklandı

Corona virüsün yayılmasını önlemek için 30 büyük şehir ve Zonguldak'a özel araçlarla giriş çıkış yasaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir yürürlüğe girdi. Polis gece 12'den sonra iller arası yolculuk yapmak isteyen sürücülere izin vermedi.

NTV 04.04.2020 - 09:45 | Son Güncelleme : 04.04.2020 - 10:20

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