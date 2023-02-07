35 saat sonra mucize: İki kardeşi ölen Sidra'yı madenciler kurtardı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçileri tarafından kurtarıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'nden bölgeye sevk edilen maden işçileri, 35 saat sonra küçük kızı enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Sidra babasına teslim edilirken kardeşleri, 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin'in ise cansız bedenine ulaşıldı.
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