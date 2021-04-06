350 bin TL'yi telefon dolandırıcılarına böyle verdi
Elazığ’da yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıların ağına düştü. Yaşlı kadın ticari taksi ile geldiği Malatya’da dolandırıcılara 350 bin TL’sini kaptırdı. Polis, 18 ayrı kameranın kaydettiği 85 saatlik görüntüleri inceleyerek şüphelileri yakaladı. Dolandırıcılık olayının organizatörü Ahmet D. ile parayı teslim alan H.E.’yi araçla getiren Ali D. tutuklandı. H.E. ise aranıyor. Yaşlı kadına ait olduğu belirlenen 10 bin 305 TL ele geçirilirken, geri kalan yaklaşık 340 bin TL ise bulunamadı.
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ntv.com.tr 06.04.2021 - 10:46| Son Güncelleme : 06.04.2021 - 11:09
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