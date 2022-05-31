4 aracın karıştığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

Ordu’da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önündeki araca çarpıp karşı şeride geçti. O sırada iki araca daha çarpan otomobil takla attı. Kazada yaralanan 6 kişiden 2’sinin durumu ağır.

Haberler - DHA 31.05.2022 - 15:02 | Son Güncelleme : 31.05.2022 - 15:17

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