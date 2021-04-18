4 aylık bebeğini pencereden atlayarak annesinden kaçırdı
Ankara’da yaşayan Levent Sözen, mahkeme kararı ile görmeye gittiği 4 aylık bebeğini pencereden atlayarak kaçırdı. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan 30 yaşındaki Nergis Sözen, şiddet gördüğü eşinden boşanma aşamasındaydı. Nergis Sözen, koruma kararı aldırdığı eşinin çocuğunu görmesi için annesinin evine çağırdı. İki ablası ve annesiyle gelen baba, kucağını aldığı bebeğiyle pencereden atlayarak kaçtı. Eşinin alkol bağımlılığından dolayı fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü anlatan Nergis Sözen ‘‘Bebeğimi hiç tanımadığım kır saçlı bir adama verip kaçtı. Çocuğumun hayatından endişe ediyorum, başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum’’ diyerek yardım istedi.
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ntv.com.tr 18.04.2021 - 10:12| Son Güncelleme : 18.04.2021 - 10:33
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