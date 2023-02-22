4 deprem atlattı, hasar almadı: İzolatör sistemi sayesinde ayakta
Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş merkezli 2 depreminardından Hatay merkezli 2 depremi de hasar almadan atlattı. Camları bile kırılmayan hastanenin ayakta kalamsınının nedeni ise izolatör sistemiydi. (Haber:Serkan Kaya)
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