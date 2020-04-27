4 günlük kısıtlama sona erdi (Sokaklar hareketlendi)
31 ilde 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. İstanbul'da pek çok ilçede hareketlilik başladı. Yürüyüş yapanlar, alışverişe çıkanlar zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadı. Bayrampaşa Hali'nde ise araç kuyruğu oluştu.
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NTV Haber 27.04.2020 - 04:26| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 04:37
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