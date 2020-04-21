4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve market açık olacak mı?

23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında market ve bakkallar açık olacak mı?  İşte bu sorunun yanıtı belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre, kısıtlama günlerinde market ve bakkallar sınırlı olarak hizmet verecek.

NTV 21.04.2020 - 07:45 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 09:58

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