4 kişinin öldüğü kazadan kurtulanlar o anları anlattı: ‘’Havada uçtu, karşı şeride yuvarlandı’’
Hatay'da freni arızalanarak devrilen kablo yüklü vinç, 11 araca çarparak durabildi. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada 4 kişi de yaralandı. 61 yaşındaki Sevim ve Fuat Kababıyık ile 34 yaşındaki kızları Nilay Kababıyık ‘‘Bir mucize oldu ve yaşıyoruz’’ diyor. Kazada vinç sürücüsü Mehmet Sultanoğlu ve yanındaki arkadaşı Özcan Ünal ile çarptığı taksinin şoförü 38 yaşındaki Zülfikar Göçmen ve yolcusu 24 yaşındaki Eda Demirel hayatını kaybetmişti.
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ntv.com.tr 25.04.2021 - 17:20| Son Güncelleme : 25.04.2021 - 17:47
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