4 Mayıs hava durumu: Hafta sonuna dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Ege'de 3 gün sağanak yağışın etkili olacağını, deprem bölgesine ise çöl tozu geleceğini söyledi. İstanbul, İzmir ve Bursa'da sağanak var. Yağışların cumartesi günü ülke geneline yayılması bekleniyor.

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