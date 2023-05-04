4 Mayıs hava durumu: Hafta sonuna dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Ege'de 3 gün sağanak yağışın etkili olacağını, deprem bölgesine ise çöl tozu geleceğini söyledi. İstanbul, İzmir ve Bursa'da sağanak var. Yağışların cumartesi günü ülke geneline yayılması bekleniyor.
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