4 saatlik izninde ağaçlarına koştu

81 yaşındaki Ziya Abay, Keban Baraj Gölü'nün ortasındaki adayı 4 bine yakın fidanla yemyeşil hale getirdi. Ancak corona virüs salgını onu da etkiledi. 65 yaş üstüne sokak kısıtlaması getirilince o da evine kapandı. 4 saat sokağa çıkma izni gelince ilk iş adasına gitti, "çocuklarım" dediği ağaçlarıyla hasret giderdi.

NTV 11.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 09:20

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