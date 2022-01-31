4 yaşındaki Asiye hastaneden taburcu edildi

Gaziantep’te Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu edildi. Asiye 26 Aralık’ta, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği 4 saatlik bir operasyon geçirmişti. Sırtından ve bacağından alınan dokular, yüzüne nakledilen Asiye tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Haberler - ntv.com.tr 31.01.2022 - 12:45 | Son Güncelleme : 31.01.2022 - 12:53

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