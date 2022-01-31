4 yaşındaki Asiye hastaneden taburcu edildi

Gaziantep’te Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu edildi. Asiye 26 Aralık’ta, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği 4 saatlik bir operasyon geçirmişti. Sırtından ve bacağından alınan dokular, yüzüne nakledilen Asiye tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.