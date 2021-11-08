4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptıran anne kameralara yakalandı
Bursa'da bir kadın, biri bebek arabasında 2 çocuğuyla beraber geldiği mağazada, 4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdı. Oğlundan çantayı alıp bebek arabasına koymasını söyleyen kadın, o sırada çalışanların dikkatini dağıtmak için bir çantayı alarak içeri girip fiyat sordu. Fiyatını sorduğu çantayı bırakan anne, çocuklarıyla uzaklaştı.
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DHA 08.11.2021 - 11:55| Son Güncelleme : 08.11.2021 - 12:04
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