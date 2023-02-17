4 yaşındaki Yağız ve 12 yaşındaki Cihan'ı kurtaran madenciler: Yaşadıklarımız kelimelerle anlatılmaz
14 yıllık madenci Emrah Karataş, Adıyamanda 4 yaşındaki Yağız ve annesini enkaz altından kurtardı. 22 yıllık madenci Recep Aydın da 12 yaşındaki Cihanı kurtaran isim oldu. İşte o iki kahraman, zamana karşı verdikleri mücadeleyi NTV ekibine anlattı. (Haber:Emirhan Ergen)
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