Çocuklar 40 gün sonra sokakların tadını çıkardılar
Salgın önlemleri kapsamında 4 Nisan'da alınan karar çerçevesinde 20 yaş altına sokak ksıtılaması gelmişti. 40 gün sonra o kısıtlama ilk kez esnetildi. 14 yaş altı çocuklar 4 saatliğine evlerinden çok da uzaklaşmamak şartıyla sokağa çıkabildi. Parklar yeniden çocuk sesleriyle şenlendi...
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NTV 13.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 13:32
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