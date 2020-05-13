Çocuklar 40 gün sonra sokakların tadını çıkardılar

Salgın önlemleri kapsamında 4 Nisan'da alınan karar çerçevesinde 20 yaş altına sokak ksıtılaması gelmişti. 40 gün sonra o kısıtlama ilk kez esnetildi. 14 yaş altı çocuklar 4 saatliğine evlerinden çok da uzaklaşmamak şartıyla sokağa çıkabildi. Parklar yeniden çocuk sesleriyle şenlendi...

NTV 13.05.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 13:32

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