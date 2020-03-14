40 günlük satış tek günde yapıldı (En çok satan ürünler; kolonya, sirke, kağıt havlu)

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının gözükmesiyle birlikte, marketlerde hijyenik ürünlere olan talep arttı. En çok satılan ürünler kolonya, sirke ve kağıt havlu. İşte ayrıntılar... (Haber: Ilgaz Gürsoy Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)

NTV 14.03.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 14.03.2020 - 12:03

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