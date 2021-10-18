41 gün komada kalan jokey hayata döndü

Adana’da yarış sırasında attan düşerek ağır yaralanan jokey Samet Erkuş’tan iyi haber geldi. 41 gün komada kalan, sonrasında konuşmakta ve yürümekte güçlük çeken Erkuş, fizik tedaviye olumlu yanıt verdi. Artık ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilen 31 yaşındaki Samet Erkuş, jokeyliğe devam etmeme kararı aldı.
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