44 saat sonra gelen kurtuluş! 2 yaşındaki Muhammed'e böyle su verdiler

Deprem bölgesinden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Bir görüntü geldi ki oldukça çarpıcı... 2 yaşındaki Muhammed, Hatay'da enkaz altında kalmıştı. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı ekipler çocuğa 44 saat sonra ulaştı ve enkaz altındaki çocuğa şişenin kapağıyla su verdi. işte o anlar...

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