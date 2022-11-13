45 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri hem Irak’ın hem Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele operasyonlarına devam ediyor. Suriye’de Barış Pınarı bölgesinde, teröristlere ait ateşlenmeye hazır iki çok namlulu roketatar bataryası imha edildi. Operasyona ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
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