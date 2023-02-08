48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek, enkazdan elini emerek çıktı. Muhammed Doğan Bostan bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bebeğin annesi Ceren Bostan'ın da enkazdan çıkarılarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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