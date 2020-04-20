48 saatlik kısıtlama sona erdi

30 büyükşehir ve Zonguldak'taki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. Kısıtlama süresinin bitişiyle İstanbul, Ankara ve Bursa gibi şehirlerde sokaklar hareketlendi. Kapalı olması gerektiği halde açılan marketlere idari para cezası kesildi. Polisin asayiş denetimleri ise sürdü.
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NTV 20.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 12:49
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