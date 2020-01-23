5,4'lük deprem sonrası Manisa'da son durum (NTV ekibi Musalar Mahallesi'nde)
Manisa Akhisarda saat 22.22de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Manisa, Aydın ve Denizlinin yanı sıra Yalova, Bursa ve İstanbulda da hissedilen depremin merkez üssü Akhisara bağlı Musalar Mahallesi. Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilk gelen bilgilere göre 4 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını,15 civarında binada çatlak oluştuğunu söyledi. NTV ekibinden Merih Ak ve Kameraman Burak Uygun son durumu aktardı.
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