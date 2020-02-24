Van'ı vuran 5,9 büyüklüğündeki deprem neden yıkıcı oldu? (Uzman görüşü)
AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. Depremde ölü sayısı 9'a yaralı sayısı ise 50'ye yükseldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Azad Sağlam Selçuk, canlı yayında NTV ekibinden Nizamettin Kaplan'ın sorularını yanıtladı.
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24.02.2020 - 09:45| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 09:58
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