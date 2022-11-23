5,9’luk deprem restoranı yerle bir etti

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde çarşıdaki restoranlardan biri yerle bir oldu. Depremin gece saatlerinde olması gün içinde yoğunluk yaşanan çarşı ve restorandaki olası can kaybı ve yaralanmaları da önledi. (haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Cahit Kazan)

TÜRKİYE HABERLERİ