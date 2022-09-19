5 aylık yavru karakulak, yangından kaçıp otele sığındı
Marmaris’te 21 Haziran’da çıkan orman yangınından kaçan karakulak, Datça’daki bir otelin sınırları içerisinde yakalandı. Defne ismi verilen 5 aylık dişi yavru, önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da ormanlık alana bırakıldı. (Haber:Yağız Şenkal)
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