5 aylık yavru karakulak, yangından kaçıp otele sığındı

Marmaris’te 21 Haziran’da çıkan orman yangınından kaçan karakulak, Datça’daki bir otelin sınırları içerisinde yakalandı. Defne ismi verilen 5 aylık dişi yavru, önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da ormanlık alana bırakıldı. (Haber:Yağız Şenkal)

Haberler - NTV 19.09.2022 - 15:44 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 15:50

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