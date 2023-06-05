5 Haziran hava durumu: Birçok ile sel ve su baskını uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından bugün 16 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, vatandaşların yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Marmara'da ve İstanbul'da hafta sonuna doğru yağmur var. Ankara'da da hafta sonuna doğru şiddetli yağışlar görülebilir. Bugün Kayseri, Niğde, Kırşehir, Sinop, Samsun, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan'da güçlü yağmurlar bekleniyor." dedi.
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