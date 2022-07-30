5 lira için market servisinden indirildi, aracın altına girdi
Ankara’da alışveriş fiş tutarı 5 lira eksik diye market servisinden indirilen vatandaş, aracın altına girdi. Araç altından zorla çıkartılan müşteri etrafındakilere tepki gösterdi. Servis aracıysa hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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DHA 30.07.2022 - 12:24| Son Güncelleme : 30.07.2022 - 12:42
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