5 lira için market servisinden indirildi, aracın altına girdi

Ankara’da alışveriş fiş tutarı 5 lira eksik diye market servisinden indirilen vatandaş, aracın altına girdi. Araç altından zorla çıkartılan müşteri etrafındakilere tepki gösterdi. Servis aracıysa hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Haberler - DHA 30.07.2022 - 12:24 | Son Güncelleme : 30.07.2022 - 12:42

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