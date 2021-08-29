Yavru köpekler dövülerek ve yakılarak öldürüldü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 yavru köpek ölü olarak bir sitenin önündeki otoparkta bulundu. Yavru köpeklerin yakılarak ve dövülerek öldürüldüğünü gören hayvanseverler büyük üzüntü yaşadı. Polis ekipleri şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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NTV 29.08.2021 - 12:02| Son Güncelleme : 29.08.2021 - 12:19
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