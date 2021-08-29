Yavru köpekler dövülerek ve yakılarak öldürüldü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 yavru köpek ölü olarak bir sitenin önündeki otoparkta bulundu. Yavru köpeklerin yakılarak ve dövülerek öldürüldüğünü gören hayvanseverler büyük üzüntü yaşadı. Polis ekipleri şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

NTV 29.08.2021 - 12:02 | Son Güncelleme : 29.08.2021 - 12:19

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