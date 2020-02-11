5 yıldır dinmeyen acı: 19 yaşındaki Özgecan Aslan bindiği minibüste öldürüldü
Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sembol ismi Özgecan Aslan 5 yıl önce, 11 Şubat'ta aramızdan ayrılmıştı. Okul çıkışı bindiği minibüste vahşice katledilen genç kızın ailesi, onu düşünmeden bir an bile geçmediğini söylüyor. Her gün aynı acıyı yaşadıklarını belirten anne-baba, "Kadına şiddet artık son bulsun" diyor.
11.02.2020 - 10:12| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 10:26
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