50 gün sonra yeniden açılan AVM'ler ikinci gün de yoğundu
Kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte AVM ve kuaförler açıldı. Ancak özellikle AVM önlerindeki kuyruk rehavet tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabında AVM'ler konusuna değindi ve "Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir" mesajı verdi. Ancak AVM'ler ikinci günde de yoğundu.
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NTV 13.05.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 09:58
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